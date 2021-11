Al 60′ Fiorentina-Milan 3-0 al Franchi. Duncan in verticale per Vlahovic che punta e supera Tatarusanu e mette la firma sul 3-0 per i viola.

LEGGI ANCHE, SAPONARA ESULTA CON IL SALUTO AL CAPITANO, RIVERENZA DI VLAHOVIC, “CHAPEAU” PER LA PERLA DEL 2-0