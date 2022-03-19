Al 50' Torreira a segno su assist di Gonzalez! La Fiorentina passa in vantaggio a San Siro
Esplodono i tifosi viola a San Siro, Fiorentina avanti
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 19:12
Al 50' la Fiorentina passa in vantaggio a San Siro contro l'Inter. In gol Torreira su assist di Nico Gonzalez.
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