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Al 50' Torreira a segno su assist di Gonzalez! La Fiorentina passa in vantaggio a San Siro

Esplodono i tifosi viola a San Siro, Fiorentina avanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 19:12
Al 50' Torreira a segno su assist di Gonzalez! La Fiorentina passa in vantaggio a San Siro -
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Esultanza Lucas Torreira

Al 50' la Fiorentina passa in vantaggio a San Siro contro l'Inter. In gol Torreira su assist di Nico Gonzalez.

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