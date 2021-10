Al 40′ Lazio-Fiorentina ancora sullo 0-0 all’Olimpico. Il primo squillo di Immobile

All’11’ minuto Lazio pericolosa con Immobile, il giocatore biancoceleste si smarca e calcia, la palla va larga. Al 21′ cross dentro di Biraghi, arriva Vlahovic ma non riesce a colpire bene il pallone. Al 23′ Duncan mette dentro un cross per Martinez Quarta ma l’argentino colpisce male. Al 31′ Pedro pericoloso ma Milenkovic salva in angolo. Al 34′ Lazzari crossa dentro per Immobile ma il giocatore non riesce ad arrivare bene all’impatto con il pallone. Al 40′ ancora 0-0.

