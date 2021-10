FORM.UFFICIALE: GIOCANO SOTTIL E CALLEJON. FUORI BONAVENTURA. GLI UNDICI VIOLA

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta alle ore 20:45 a scendere in campo contro la Lazio di Sarri, l’obiettivo è ritrovare continuità dopo la vittoria contro il Cagliari in casa. Out Gonzalez risultato positivo al Covid-19, assenza pesante per i gigliati. Ecco la formazione ufficiale dei viola:

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Sottil

