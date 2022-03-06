Al 10' Fiorentina subito avanti al Franchi, Piatek firma l'1-0 gigliato
La Fiorentina passa in vantaggio contro il Verona
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2022 15:16
Al 10' la Fiorentina passa in vantaggio contro il Verona al Franchi. Ripartenza viola, Ikoné prova il tiro che viene rimpallato, arriva Piatek che firma l'1-0 viola.
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