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Al 10' Fiorentina subito avanti al Franchi, Piatek firma l'1-0 gigliato

La Fiorentina passa in vantaggio contro il Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2022 15:16
Al 10' Fiorentina subito avanti al Franchi, Piatek firma l'1-0 gigliato - Esultanza Krzysztof Piatek
Esultanza Krzysztof Piatek
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al 10' la Fiorentina passa in vantaggio contro il Verona al Franchi. Ripartenza viola, Ikoné prova il tiro che viene rimpallato, arriva Piatek che firma l'1-0 viola.

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