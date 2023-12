Ag. Arthur: “Difficile venga riscattato a gennaio dalla Fiorentina. L’unico problema? Lo stipendio”

Federico Pastorello, agente di Arthur, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Difficile che venga riscattato anticipatamente a gennaio dai viola. La Fiorentina ha la possibilità di farlo a fine stagione, quando magari avrà raggiunto traguardi importanti. Non dimentichiamoci che sono in lotta per la Champions League. Se dovessero arrivarci avrebbero anche un peso di spesa superiore. Arthur è felicissimo a Firenze. Ha trovato un ambiente positivo, con un allenatore che condivide a pieno le sue idee di calcio. Sta mostrando tutto il suo valore. L’unica problematica potrebbe essere lo stipendio, ma la sua disponibilità è comunque totale per provarne a discutere a fine stagione”.

LEGGI ANCHE, ORA È ANCHE UFFICIALE, KOUAMÈ CONVOCATO DALLA COSTA D’AVORIO PER LA COPPA D’AFRICA