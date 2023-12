Adnkronos intravede Italiano in una zona di Roma e lo accosta alla panchina giallorossa. Notizia fuori luogo

Mercoledì intorno all’ora di pranzo, l’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a quanto scrive l’Adnkronos, è stato avvistato in zona Eur nella Capitale. Per questo motivo, incredibile ma vero, la testata lo accosta alla panchina giallorossa perchè in quella zona si trova la sede amministrativa del’AS Roma. A poche ora dalla partita della Fiorentina, fare questo accostamento per una presenza in città è del tutto fuori luogo.

DAL BELGIO SCRIVONO DELL’INTERESSE DELLA FIORENTINA