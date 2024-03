Adesso è ufficiale, Atalanta-Fiorentina non si giocherà per il grave malore a Barone. Partita rinviata

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato colto da un malore improvviso prima di Atalanta-Fiorentina. Il dirigente viola è stato trasportato d’urgenza in ospedale e la società ha chiesto che il match valido per la 29° giornata di campionato venga rinviato: la richiesta è stata accettata dalla Lega, quindi la partita delle 18 non si giocherà.

GRAVE MALORE PER BARONE PRIMA DI ATALANTA-FIORENTINA, LA PARTITA POTREBBE NON GIOCARSI