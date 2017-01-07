Adesso Borja Valero può saltare anche la gara contro la Juventus a Firenze

Un nuovo piccolo infortunio avuto nella giornata di ieri. Difficile prevedere i tempi di recupero ma sembra a rischio anche la partitissima del Franchi

La Nazione parla di Borja Valero e del suo infortunio nella giornata di ieri:

Borja Valero si era fatto male durante Qarabag-Fiorentina, dopo essere entrato al 61’ al posto di Cristoforo. Ma riuscì comunque a terminare l’incontro di Europa League. Era l’8 dicembre. Un problema per una contusione muscolare al soleo destro che lo ha tenuto ai box fino alla pausa per le festività. Lo spagnolo, poi, è rientrato in gruppo pronto a tornare in campo domani a Pescara. Ieri un nuovo stop durante l’allenamento della mattina, quello aperto ai tifosi. Borja Valero durante il ‘torello’ ha messo male il piede e si è subito fermato, uscendo poi zoppicando dal campo, scuotendo la testa.

Un nuovo contrattempo che proprio non ci voleva e che costringerà ancora Paulo Sousa a ridisegnare l’assetto del centrocampo. Lo spagnolo, infatti, salterà certamente la trasferta in Abruzzo ma rimane in forte dubbio anche per i prossimi impegni ravvicinati: mercoledì 11 gennaio la gara di Coppa Italia al ‘Franchi’ contro il Chievo, domenica 15 la partitissima contro la Juventus. Tre partite che per lo spagnolo sono a forte rischio. Difficile, infatti, ipotizzare i tempi di recupero e nei prossimi giorni i medici potranno essere più precisi.