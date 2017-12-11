Adani: "Nessun'altra squadra meglio della Fiorentina al San Paolo. Nemmeno Juventus e Inter hanno giocato così bene"

Nel corso della telecronaca di Napoli - Fiorentina l'opinionista di Sky Sport ed ex giocatore di Fiorentina e Inter Daniele Adani ha espresso il suo parere sulla partita fatta dalla squadra di Stefano...

Nel corso della telecronaca di Napoli - Fiorentina l'opinionista di Sky Sport ed ex giocatore di Fiorentina e Inter Daniele Adani ha espresso il suo parere sulla partita fatta dalla squadra di Stefano Pioli contro Mertens e compagni, queste le sue parole: "Nemmeno Inter e Juventus hanno giocato così al San Paolo, la Fiorentina è la squadra che ha giocato meglio contro il Napoli in casa sua, ha scelto di attaccare il Napoli facendo il Napoli iniziando la manovra con il possesso palla dalla sua area di rigore. Questo ha messo in difficoltà Sarri"