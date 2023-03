Adani: “Jovic deve fare il titolare, con lui e Cabral la Fiorentina può risalire la classifica. Non esiste che giochi Kouame”

Ai microfoni di Rai Sport, il commentatore sportivo Daniele Adani si è soffermato sulla situazione di Arthur Cabral: “In Svizzera ha fatto tanti gol, alcuni anche bellissimi. Il campionato svizzero non è di certo la Serie A, ma lui aveva segnato con parecchia continuità per pensare che una volta arrivato in Italia disimparasse dalla sera alla mattina”.

Su Jovic ha dichiarato: "È un giocatore che a Firenze deve fare il titolare. Può sostituire Vlahovic e farlo anche molto bene. Con il serbo e Cabral non esiste che giochi Kouame, il fatto che giocasse spiega il cattivo rendimento che avevano gli altri due."

ADANI: “FIORENTINA SUPERIORE AL MILAN”