ACF, ecco la lista completa dei convocati per la seminifinale di Coppa Italia
I convocati viola per la gara Atalanta-Fiorentina sono: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirall...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2019 13:42
I convocati viola per la gara Atalanta-Fiorentina sono: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Veretout, Vlahovic.
Fonte: Violachannel