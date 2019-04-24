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ACF, ecco la lista completa dei convocati per la seminifinale di Coppa Italia

I convocati viola per la gara Atalanta-Fiorentina sono: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2019 13:42
ACF, ecco la lista completa dei convocati per la seminifinale di Coppa Italia - MILAN, ITALY - APRIL 23: AC Milan coach Vincenzo Montella looks on before the Serie A match between AC Milan and Empoli FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 23, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - APRIL 23: AC Milan coach Vincenzo Montella looks on before the Serie A match between AC Milan and Empoli FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 23, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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I convocati viola per la gara Atalanta-Fiorentina sono: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Veretout, Vlahovic.

Fonte: Violachannel

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