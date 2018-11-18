ACF: 3000 mini abbonamenti venduti per Juve Empoli e Parma. Il termine scade...
Questo il comunicato ACF:Ricordiamo ai tifosi viola che c'è tempo solo fino a domani per acquistare il miniabbonamento per le partite contro Juventus, Empoli e Parma.Sono già quasi 3000 i tifosi che h...
Questo il comunicato ACF:
Ricordiamo ai tifosi viola che c'è tempo solo fino a domani per acquistare il miniabbonamento per le partite contro Juventus, Empoli e Parma.
Sono già quasi 3000 i tifosi che hanno scelto di contribuire a colorare il Franchi coi nostri colori.
Fino alla mezzanotte di domani, lun 19 novembre, è possibile assicurarsi un posto allo Stadio per un Dicembre InViola, approfittando di tariffe con sconti dal 30% al 50% rispetto al prezzo complessivo di prevendita dei biglietti dei tre singoli match.
Trovate tutte le informazioni al link: http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html
Insieme siamo più forti!