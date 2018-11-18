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ACF: 3000 mini abbonamenti venduti per Juve Empoli e Parma. Il termine scade...

Questo il comunicato ACF:Ricordiamo ai tifosi viola che c'è tempo solo fino a domani per acquistare il miniabbonamento per le partite contro Juventus, Empoli e Parma.Sono già quasi 3000 i tifosi che h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 21:06
ACF: 3000 mini abbonamenti venduti per Juve Empoli e Parma. Il termine scade... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo il comunicato ACF:

Ricordiamo ai tifosi viola che c'è tempo solo fino a domani per acquistare il miniabbonamento per le partite contro Juventus, Empoli e Parma.

Sono già quasi 3000 i tifosi che hanno scelto di contribuire a colorare il Franchi coi nostri colori.

Fino alla mezzanotte di domani, lun 19 novembre, è possibile assicurarsi un posto allo Stadio per un Dicembre InViola,  approfittando di tariffe con sconti dal 30% al 50% rispetto al prezzo complessivo di prevendita dei biglietti dei tre singoli match.

Trovate tutte le informazioni al link: http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html

Insieme siamo più forti!

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