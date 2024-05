Accomando annuncia: “Italiano-Bologna pista caldissima, ma se ne parlerà dopo la finale di Conference”

Il valzer delle panchine di Serie A è già cominciato con l’addio di Thiago Motta e Pioli, ma è soltanto all’inizio. Nelle prossime settimane, si deciderà anche il futuro di Vincenzo Italiano e della panchina della Fiorentina, pronta a cambiare volto dopo 3 stagioni con l’ex allenatore dello Spezia. Nel pomeriggio di oggi, Orazio Accomando ha annunciato con un post sul suo profilo X che Italiano è vicino alla panchina del Bologna, che nella prossima stagione giocherà la Champions League. Tuttavia, il futuro dell’allenatore viola verrà deciso solamente dopo la finale di Conference League, motivo per cui bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Ma non finisce qui. Nei commenti, Accomando ha anche confermato che Palladino è il nome in pole per la panchina della Fiorentina. Insomma, sarà un giugno di fuoco per tante panchine del campionato italiano.

#Italiano–#Bologna pista caldissima, ma il discorso è rimandato di qualche giorno. La testa dell’allenatore della #Fiorentina è rivolta solo ed esclusivamente alla finale di Conference League. — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 25, 2024

