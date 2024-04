A Roma già dubitano di De Rossi, il pareggio risveglia i fedelissimi di Mourinho. La Fiorentina osserva

La Fiorentina si guarda intorno alla ricerca del successore di Vincenzo Italiano, che ha già comunicato alla società la sua decisione. Il ciclo di Italiano sembra essere giunto al termine, pertanto la Viola osserva con attenzione i vari profili che il giro potrebbe offrire: tra questi, oltre a Gilardino, Aquilani e Palladino, spunterebbe anche l’idea Daniele De Rossi, attualmente impegnato con il club giallorosso: ma che il tecnico ed ex calciatore della Roma sia un semplice traghettatore? Questo non è ancora dato saperlo, ma per il momento Friedkin non ha fatto alcun passo in avanti in tal senso, offrendo un rinnovo che garantisca la sua permanenza per la prossima stagione. Intanto i giornali, dopo il mezzo passo falso dei suoi con il Lecce di Gotti dopo lo 0-0 a Via del mare, accentuano ulteriormente i dubbi sul suo futuro da allenatore della Roma, nonostante gli ottimi risultati ottenuti dopo la “cacciata” di José Mourinho, pur avendo dimostrato di aver quasi trasformato una squadra che con il tecnico portoghese sembrava totalmente smarrita. L’edizione odierna de La Repubblica trova, d’altro canto, ben altra causa: per il quotidiano sarebbe la “scarsa qualità della rosa”, la quale avrebbe influito sul gioco Derossiano, data l’assenza di Pellegrini a centrocampo e di Dybala in attacco. Insomma, Fiorentina vigile sul profilo più presentabile ed è ben noto il legame molto stretto fra l’ex Capitan Futuro e i dirigenti viola (Burdisso e Pradè).

FORBES: “COMMISSO È IL PRESIDENTE PIÙ RICCO DELLA SERIE A E L’UNDICESIMO PROPRIETARIO PIÙ RICCO AL MONDO”