Forbes: “Commisso è il presidente più ricco della Serie A e l’undicesimo proprietario più ricco al mondo”

Tra i proprietari di club italiani, come detto, i più ricchi sono i fratelli Hartono davanti a Rocco Commisso, patron della Fiorentina, con un patrimonio stimato da Forbes in 8 miliardi che vale la posizione numero 322 nella classifica globale. Il proprietario del club viola si piazza davanti, tra gli altri, a Dan Friedkin (Roma) e alla famiglia Saputo (Bologna), mentre nella classifica trovano spazio anche Renzo Rosso (Vicenza), John Elkann (AD di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) e Antonio Percassi (Atalanta), ma anche la famiglia Squinzi (Sassuolo) e Danilo Iervolino (Salernitana). l più ricco tra i miliardari che hanno investito nell’universo calcistico è invece il messicano Carlos Slim, numero uno del Gruppo Carso con un patrimonio da 93 miliardi di dollari (8° più ricco al mondo secondo Forbes) e proprietario del Real Oviedo, in Serie B spagnola. Sul podio ci sono anche il francese François Pinault (28° con patrimonio di 40,1 miliardi), fondatore di Artemis e proprietario dello Stade Rennais, e il magnate delle lattine Dietrich Mateschitz (37°, 34,7 miliardi), patron di Red Bull con cui investe non solo in Formula 1 ma anche nel calcio, con il Lipsia. Tra le figure più note che hanno avuto a che fare con il mondo del calcio in Italia e che attualmente non sono più presenti nel business ci sono anche il fondatore di Elliott Paul Singer (6,1 miliardi di dollari, 477° posto) e l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, presidente e amministratore delegato di Saras (1,9 miliardi di dollari, 1694°). Scrive Calcio e Finanza

Di seguito, l’elenco completo dei proprietari più ricchi nel mondo dello sport (in grassetto gli italiani e i proprietari di club del nostro Paese presenti in classifica):

Carlos Slim, 93 miliardi di dollari (18° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo;

François Pinault, 40,4 miliardi (28°) – Stade Rennais;

Dietrich Mateschitz, 34,7 miliardi (37°) – RB Lipsia;

Robert Hartono, 24,2 miliardi (61º) – Como;

Michael Hartono, 23,1 miliardi (65º) – Como;

James Ratcliffe, 22,9 miliardi (67°) – Nizza-Losanna;

Stanley Kroenke, 12,9 miliardi (138°) – Arsenal;

Shahid Kahn, 12,1 miliardi (144°) – Fulham

Ricardo Salinas Pliego, 10,9 miliardi (161°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Philip Anschutz, 10,9 miliardi (161°) – LA Galaxy;

Rocco Commisso, 8 miliardi (322°) – Fiorentina;

Dan Friedkin, 6,4 miliardi (432°) – Roma;

Dmitry Rybolovlev, 6,4 miliardi (432°) – AS Monaco;

Todd Boehly, 6,1 miliardi (477°) – Chelsea;

