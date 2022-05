A Roma danno per finita la Fiorentina: “Menomale che i viola hanno mollato la corsa all’Europa League”

L’ex Lazio Fabio Poli ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della corsa alll’Europa che vede coinvolta la squadra di mister Sarri e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vorrei che i biancocelesti ottenessero risultati importanti, dipende da loro. Hanno il loro destino in mano e solo loro possono cambiare le cose. Quinto posto? Non sarà semplice, menomale che la Fiorentina ha mollato”.

LEGGI ANCHE: