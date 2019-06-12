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A Firenze è Commisso Mania, nasce la focaccia Commisso e quella con l'hamburger Joe Barone

A Firenze è tornato l'entusiasmo per la Fiorentina grazie a Rocco Commisso, il magnate Italo americano che ha comprato la società viola dalla famiglia Della Valle. A Novoli, quartiere fiorentino, nasc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 17:40
A Firenze è Commisso Mania, nasce la focaccia Commisso e quella con l'hamburger Joe Barone -
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A Firenze è tornato l'entusiasmo per la Fiorentina grazie a Rocco Commisso, il magnate Italo americano che ha comprato la società viola dalla famiglia Della Valle. A Novoli, quartiere fiorentino, nasce in un negozio la focaccia Commisso e quella Joe Barone. Ecco la foto postata su Facebook da Benedetto Ferrara

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