A Firenze è Commisso Mania, nasce la focaccia Commisso e quella con l'hamburger Joe Barone

A Firenze è tornato l'entusiasmo per la Fiorentina grazie a Rocco Commisso, il magnate Italo americano che ha comprato la società viola dalla famiglia Della Valle. A Novoli, quartiere fiorentino, nasc...

A Firenze è tornato l'entusiasmo per la Fiorentina grazie a Rocco Commisso, il magnate Italo americano che ha comprato la società viola dalla famiglia Della Valle. A Novoli, quartiere fiorentino, nasce in un negozio la focaccia Commisso e quella Joe Barone. Ecco la foto postata su Facebook da Benedetto Ferrara