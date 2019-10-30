A fine partita festa viola per la rimonta nello spogliatoio. Ribery e Caceres ad esultare con la squadra

Al fischio finale la Fiorentina ha festeggiato così la rimonta contro il Sassuolo. Presenti nello spogliatoio anche Montella, Ribery e Caceres indisponibili per la gara di oggi. È grande festa per la...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2019 23:58

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