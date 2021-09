A Bergamo senza Nico Gonzalez, al suo posto ci sarà Sottil, esame per il talento viola

Come riporta la Repubblica, complice la possibile assenza di Nico Gonzalez a Bergamo contro l’Atalanta, causa ritardo dal rientro dalla nazionale Argentina, contro la squadra di Gasperini dovrebbe toccare proprio a Riccardo Sottil. Il giovane viola classe 99 è il talento che quest’anno Vincenzo Italiano dovrà lanciare. Considerato il mancato arrivo dell’esterno Sottil dovrà giocarsi il posto con Callejon e Bergamo sarà un esame che Riccardo dovrà superare per iniziare a mettere in difficoltà il tecnico viola.

