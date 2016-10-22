La lista dei convocati per Cagliari, torna Ilicic, ci sono Hagi e Chiesa
Diramata la lista dei convocati di Paulo Sousa
Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Cagliari in programma domani alle 15 in Sardegna, recuperato Josip Ilicic che torna tra i convocati in serie A dopo il forfait di domenica scorsa contro l'Atalanta per via della fallaccio ricevuto in occasione della partita in nazionale contro l'Inghilterra. In lista anche Hagi e Chiesa, questo l'elenco: Davide Astori, Milan Badelj, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Ianis Hagi, Josip Ilicic, Nikola Kalinic, Khouma Babacar, Luca Lezzerini, Milic, Maximiliano Olivera, Gonzalo Rodriguez, Salcedo, Carlos Sanchez, Ciprian Tatarusanu, Cristian Tello, Nenad Tomovic, Borja Valero, Matias Vecino, Mauro Zarate