Jovetic: "Sono deluso dall'Inter per l'esclusione dall'Europa League. Sono stato vicino alla Fiorentina ma poi..."

Jovetic si è sfogato: "Milan? No era tutto falso. Dovevo tornare a Firenze negli ultimi giorni...

A Sportmediaset ha parlato Stevan Jovetic dopo la partita giocata con la sua nazionale, queste le sue parole sull'Inter e sul mercato: "Sono assolutamente deluso dal mancato inserimento da parte dell'Inter nella lista Uefa, spero che a gennaio le cose possano cambiare per poter lottare con i miei compagni per vincere l'Europa League. Vicino a Milan e Fiorentina nel mercato? Si è vero, sono stato vicino al ritorno a Firenze ma alla fine l'Inter ha scelto di non farmi partire più. Non è vero che c'è stato anche il Milan, c'era solo la possibilità della Fiorentina che ha parlato con il mio procuratore"