Borja vuole la Fiorentina. Il procuratore no, ecco il motivo della convinzione giallorossa. Mentre la moglie posta la risposta...

A Roma sono sicuri dell'arrivo del todocampista viola. Il motivo è ormai chiaro..

Borja vicino alla Roma. È questo ciò che ci stanno raccontando dalla capitale. Borja rimane a Firenze. Questo invece è ciò che rispondono dalla Fiorentina.

Dov'è la verita? La verità sta nel grandissimo interesse della Roma per il centrocampista spagnolo della Fiorentina, ma offerte vere e ufficiali la Roma alla società viola non ne ha mai fatte. Al contrario invece il procuratore di Borja Valero ha trovato un accordo economico con la Roma. Questo è il grande motivo della sicurezza giallorosso sull'acquisto. La Roma ha già un accordo con il procuratore e si sente forte di questo.

Corvino ha ripetuto che il numero 20 viola non si muove da Firenze, il giocatore ha ribadito la voglia di restare alla Fiorentina. Ultima volta a Moena. Non ha mai detto né fatto intendere il contrario, né tanto meno ha mai chiesto la cessione. Borja Valero vuole rimanere alla Fiorentina.

Lo sgarro è stato fatto dal procuratore. Motivo? Un contratto più ricco e un conguaglio assai di spessore per lui.

In questo momento un problema non c'è, ma le voci si rincorrono e il motivo lo sappiamo. Adesso Borja vorrebbe un allungamento di contratto da Corvino, la risposta gli è stata già data, ne parliamo a fine mercato. Telenovela finita? Assolutamente no...

A dire la propria via social ci ha pensato anche la moglie del calciatore molto legata a Firenze. Una foto e una frase significativa. Qui la foto postata su Instagram con una didascalia significativa:

Flavio Ognissanti