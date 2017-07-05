Montella: "Lusingato dalle parole di Kalinic, è un giocatore che ci interessa. Fiorentina? Dispiace, ma il calciomercato è così"

L'ex Viola Vincenzo Montella ha parlato oggi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Il tecnico del Milan ha poi voluto spendere alcune parole a favore di Kalinic e delle s...

L'ex Viola Vincenzo Montella ha parlato oggi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Il tecnico del Milan ha poi voluto spendere alcune parole a favore di Kalinic e delle sue recenti dichiarazioni. Così l'allenatore campano: "E' un giocatore che piace sia a me che alla società. Sono tante le opzioni che stiamo vagliando. E' stato bello sentire le parole di Kalinic, abbiamo molto apprezzato questo. Mi dispiace un po' per la Fiorentina, ma sono cose che capitano nel calciomercato. E' una possibilità".