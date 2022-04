Biraghi amaro: “Preso gol nell’unica volta che la Salernitana è entrata in area nel secondo tempo”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società, queste le parole del terzino viola dopo la sconfitta contro la Salernitana

“Non siamo partiti benissimo, abbiamo sofferto nei minuti iniziali dove sapevamo che sarebbero partiti forti, gli abbiamo sofferti troppo perchè sapevamo che sarebbe potuto accadere e dovevamo reagire in maniera diversa. Poi abbiamo preso la partita in mano ma quando vai sotto è sempre difficile riprenderla, lo avevamo fatto ma nel secondo tempo l’unica volta che sono entrati in area abbiamo preso gol

Se facciamo un buon approccio e non prendiamo gol, una volta presa in mano la partita siamo anche più tranquilli nel poter fare gol. Ora niente drammi, dobbiamo ripartire, analizzare gli errori”

