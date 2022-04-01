Ikonè: "Voglio diventare un titolare nella prossima stagione. Contro l'Inter bravo Handanovic su di me"

Ai canali ufficiali della Fiorentina l'attaccante viola Ikonè ha parlato dei suoi primi mesi in viola e dei progressi che sta facendo

Nel corso della Viola Room ha parlato il giocatore della Fiorentina Ikonè. Queste le sue parole:

"Come ti stai trovando? Cosa è cambiato in questi mesi? Mi trovo bene in questo gruppo, sono stato ben accolto. Che differenza c'è tra il campionato francese e quello italiano? La Serie A e la Ligue 1 sono due campionati differenti. In Francia si tende a stare più bassi per vedere cosa succede, in Italia si gioca di più, c'è più tattica. Mi sto adattando. La nostra squadra ha molta qualità, è difficile guadagnarsi il posto tra i titolari. Italiano? Chiede sempre intensità, capisce bene il gioco e vuole trasmettere ai suoi giocatori. Ora voglio aiutare la squadra a finire bene la stagione, imparando ancora passo dopo passo per essere titolare nella prossima stagione. Occasione avuta per segnare contro l'Inter? Contro l'Inter non sono riuscito a segnare, il portiere è stato bravo, ne ho parlato con il mister. Il mio italiano sta migliorando. Stai studiando l'italiano? Si mi sto applicando molto e sto migliorando di giorno in giorno".

PESSINA SI SFOGA SUL RUOLO DELLA SOVRINTENDENZA

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