Piatek fa volare la Fiorentina sempre più verso l'Europa, basta il suo gol per mettere ko l'Atalanta
Dea al tappeto, la Fiorentina vince di misura
Al 7’ cross dentro di Biraghi, Nico Gonzalez prova la rovesciata ma il pallone finisce molto alto. Al 20’ prima occasione per la Fiorentina, Sottil si stacca dalla marcatura di Toloi, mette dentro un cross interessante per Gonzalez che arriva ad incornare il pallone ma Musso in due tempi para. Al 33’ grandissima occasione per l’Atalanta, Malinovskyi imbuca per Koopmeiners ma con il corpo Dragowski salva dall’1-0 per i bargamaschi. Al 38’ Torreira costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Amrabat. Al 39’ grande azione della Fiorentina, Sottil viene dentro e si accentra, Musso con una grande parata nega il gol dell’1-0 viola.
Al 47’ ottima ripartenza dei viola, Gonzalez mette dentro, Castrovilli arriva da dietro e va al tiro ma spara alto da buona posizione. Al 56’ la Fiorentina passa in vantaggio, Odriozola per Gonzalez che trova Piatek dentro l’area, il quale firma l’1-0 gigliato. Al 61’ Malinovskyi segna l’1-1 ma viene annullato per fuorigioco di Hateboer. Rosso diretto per Gasperini dopo le ripetute proteste in seguito all’annullamento dell’1-1. Al 91' Demiral ci prova con un colpo di testa.
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