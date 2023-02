15 tifosi della Fiesole a confronto con la Fiorentina. Spiegata assenza a Torino e coro “Fate ridere”

Come riportato da Radio Bruno, in tarda mattinata, alla vigilia di Juventus-Fiorentina, c’è stato al centro sportivo viola un confronto del tutto sereno e disteso tra 15/20 tifosi della Curva Fiesole e la squadra, è stato un confronto durato circa 20 minuti, hanno preso la parola in 3 tra gli ultras gigliati, è stato ribadito al gruppo l’importanza della sfida contro la Juventus e hanno spiegato anche i motivi dell’assenza allo Juventus Stadium. Tra i discorsi anche la spiegazione del coro “Fate ridere” dopo la sconfitta contro il Bologna, che tanto ha fatto discutere. Il confronto si è chiuso con doppio applauso tra le parti. I tifosi si sono poi intrattenuti anche con il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi.

