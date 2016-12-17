La Primavera vince (4-2) e diverte contro il Napoli, ora il Verona capolista dista solo 2 punti

Dopo aver sprecato il doppio vantaggio la squadra di Guidi conquista i 3 punti nella ripresa. In gol anche Diks

Grande prova di forza della Primavera della Fiorentina che vince, convince, diverte e soprattutto si avvicina alla vetta della classifica. Nella partita casalinga contro il Napoli finisce 4-2 in favore dei viola: al doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Valencic (15') e Diks (31'), con il quale si va al riposo, rispondo nella ripresa Liguori (60') e Russo (69'). Dopo aver sprecato il cospicuo vantaggio maturato nel corso della prima frazione i ragazzi di Guidi riescono però a reagire e portare a casa i tre punti con le reti decisive di Caso (73') e Mlakar (80'). Tre punti fondamentali che proiettano la Fiorentina a sole due lunghezze di distacco dalla capolista Hellas Verona, oggi bloccata sull'1-1 dal Cesena.