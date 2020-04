“Campionato? Non può ripartire – ha detto Furio Valcareggi a Lady Radio -, non si riuscirà a ricominciare. Non esistono i presupposti… il rischio è alto. Promozioni e retrocessioni? Come fai sbagli… Chiesa? Dopo l’esonero di Montella, Chiesa e Commisso hanno firmato una pace armata, l’esonero di Montella scadeva alla fine dell’anno. Purtroppo bisogna accettare le decisioni del calciatore, di sicuro i viola faranno di tutto per non darlo alla Juventus. Oltre ai bianconeri su di lui c’è l’Inter, se Conte lo vuole lo prende. Sarà un gran duello, il bello per la Fiorentina è che nonostante quest’emergenza non si è svalutato. Vale sempre sui 60-70 milioni. I 4,5 milioni che Commisso offre sono un’offerta ottima ma se se ne va ne prenderebbe almeno 6 più bonus… ma là puoi anche vincere qualcosa…Commisso capisce la voglia di vincere di Fede, si è arreso alla sua volontà.