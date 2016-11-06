Il 10 dicembre saranno presentati stadio e cittadella viola. Ci sarà un partner finanziario

Adesso c'è anche la data della presentazione a tifosi e stampa del progetto del nuovo quartiere della Fiorentina

Questo l'articolo della Nazione oggi in edicola sul nuovo stadio e della sua presentazione:

Il 10 dicembre la Fiorentina e il comune di Firenze presenteranno il progetto del nuovo stadio con cittadella annessa nel corso di un grande evento pubblico, il modello di riferimento è lo stadio di Bordeaux.

Dove? A Novoli al momento è l'opzione più gettonata ma non si è ancora deciso. Sarà il regalo di Natale per Firenze e per i tifosi viola, quindi dovrà essere un luogo familiare, accogliente e grande. Insomma, lo stadio nuovo si farà, insieme alle strutture commerciali, agli alberghi, ai parcheggi. Pacchetto completo, come messo nero su bianco nella relazione tecnica del progetto preliminare consegnato in Comune il 14 luglio 2014. E si farà a Novoli nell’area Mercafir, come previsto.

Il partner interessato a condividere con la Fiorentina l’investimento da oltre 320 milioni c’è. Il 2017 infatti sarà l’anno dei passaggi burocratici, degli iter amministrativi. Trattandosi di un project financing, il primo semestre dell’anno prossimo se ne andrà rapidamente anche per bandire la gara e assegnare l’appalto per la costruzione e per la gestione della cittadella viola. A riguardo, ha parlato il presidente esecutivo della Firoentina Mario Cognigni: “Non esiste stadio senza cittadella. Se avessimo voluto realizzare solamente lo stadio, lo avremmo fatto nella zona di Campo di Marte. Non sarebbe stato necessario cercare un’area di almeno 50 ettari. E’ chiaro che prima di prendere un impegno così importante gli investitori chiedano dettagli e certezze"