Zufferli sarà l'arbitro di Fiorentina-Napoli. Sotto la direzione del fischietto friulano i viola sono imbattuti

L'arbitro friulano è da considerarsi un "novizio", visto che alle spalle ha appena tre stagioni di Serie A e venticinque gare dirette nel massimo campionato

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2025 18:21

Foto: sito AIA

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