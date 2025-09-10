Zufferli sarà l'arbitro di Fiorentina-Napoli. Sotto la direzione del fischietto friulano i viola sono imbattuti
L'arbitro friulano è da considerarsi un "novizio", visto che alle spalle ha appena tre stagioni di Serie A e venticinque gare dirette nel massimo campionato
Il direttore di gara della partita Fiorentina-Napoli, che si giocherà sabato 13 settembre al Franchi, sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. L'arbitro friulano è da considerarsi un "novizio", visto che alle spalle ha appena tre stagioni di Serie A e venticinque gare dirette nel massimo campionato italiano. Ha arbitrato solo quattro volte la formazione viola.
Questo il quadro completo delle designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A 2024/2025:
Cagliari-Parma (sabato 13/9 ore 15) – Fourneau
Juventus-Inter (sabato 13/9 ore 18) – Colombo
Fiorentina-Napoli (sabato 13/9 ore 20.45) – Zufferli
Roma-Torino (domenica 14/9 ore 12.30) – Ayroldi
Atalanta-Lecce (domenica 14/9 ore 15) – Manganiello
Pisa-Udinese (domenica 14/9 ore 15) – Massa
Sassuolo-Lazio (domenica 14/9 ore 18) – Tremolada
Milan-Bologna (domenica 14/9 ore 20.45) – Marcenaro
Verona-Cremonese (lunedì 15/9 ore 18.30) – Arena
Como-Genoa (lunedì 15/9 ore 20.45) – Piccinini