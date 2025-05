Ze Maria non ha dubbi: “Dumfries? No, meglio Dodò. Più forte tecnicamente e non si ferma mai”

Ze Maria, ex terzino destro brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Parma, Perugia e Inter, adesso è l’allenatore dell’Olbia ed ha parlato a Radio Firenze Viola. Queste le sue parole su Dodò: “Io non l’ho mai nascosta la mia passione per Dodo, ne ho sempre parlato bene. Per me è il miglior terzino destro brasiliano in circolazione L’ho visto dal vivo alla prima di campionato contro il Parma, quando parte non si ferma più. In Italia non vedo nessuno con le sue caratteristiche, in Serie A tecnicamente nessuno è come lui. Poi certo c’è Dumfries, uno che è mancato tanto all’Inter in questo ultimo periodo, ma non ha le stesse caratteristiche. Come Dodo non c’è nessuno”.