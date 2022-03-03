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Zazzaroni non ha dubbi, commenta così la gara: “Più Culovic che Vlahovic per la Juventus”

Zazzaroni ha ripreso le parole dette da Galliani nel 2005 per commentare la vittoria della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 09:31
Zazzaroni non ha dubbi, commenta così la gara: “Più Culovic che Vlahovic per la Juventus” -
Rassegna Stampa
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Zazzaroni non ha dubbi, commenta così la gara: “Più Culovic che Vlahovic per la Juventus”

“Adesso Culovic é andato a dare una mano alla Juve. Peccato perché servirebbe molto anche a noi” ammise nel 2005 Adriano Galliani. Vlahovic che é mancato all’appuntamento. Per oltre 50 minuti la Juve ha giocato o non giocato per lui”. Questo é il commento di Ivan Zazzaroni nel Corriere dello Sport. 

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