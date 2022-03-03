Zazzaroni non ha dubbi, commenta così la gara: “Più Culovic che Vlahovic per la Juventus”

Zazzaroni ha ripreso le parole dette da Galliani nel 2005 per commentare la vittoria della Juventus

“Adesso Culovic é andato a dare una mano alla Juve. Peccato perché servirebbe molto anche a noi” ammise nel 2005 Adriano Galliani. Vlahovic che é mancato all’appuntamento. Per oltre 50 minuti la Juve ha giocato o non giocato per lui”. Questo é il commento di Ivan Zazzaroni nel Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, IGOR: “SE NON SEGNI POI RISCHI DI PERDERE. HO FATTO BENE CONTRO VLAHOVIC MA DEVO CONTINUARE A LAVORARE”

https://www.labaroviola.com/igor-se-non-segni-poi-rischi-di-perdere-ho-fatto-bene-contro-vlahovic-ma-devo-continuare-a-lavorare/167577/