Zazzaroni: "Mastantuono contro il Venezia ha fatto tre pere. Sabatini deve aspettare prima di dare giudizi"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato a Number 1 Podcast, della vicenda Mastantuono-Sabatini

Ecco le parole di Ivan Zazzaroni a Number 1 Podcast: "Io lo avevo detto a Sandro Sabatini che avrebbe dovuto aspettare un attimo prima di dare giudizi affrettati su Mastantuono. Ha fatto tre pere e si è portato a casa il pallone. Ma di cosa stiamo parlando?

Secondo me Fiorentina-Napoli, vince il Napoli 2 a 1 e a segno ci vanno Pellegrino e Politano"