Zazzaroni: "Mancini ha fatto degli errori, ma non poteva risolvere tutto in 3 giorni perché è impossibile"

Il giornalista ha difeso le scelte di Roberto Mancini col Belgio

A Numer1 podcast è intervenuto Ivan Zazzaroni per parlare di Roberto Mancini: "Gli sono amico e lo conosco da tanto, mi piace la sua idea di calcio e non posso credere che la gente pensi che poteva cambiare tutto in 3 giorni. Mancini non è Gesù, sapevamo che c'erano dei problemi e non li può risolvere lui immediatamente."

Prosegue: "Mancini ha fatto degli errori, ma non va crocefisso subito. Doveva mettere Fagioli e non Romano, ma non è un errore grave perché non abbiamo perso per quello. Siamo stati massacrati ed è vero, ma loro sono superiori perché vengono da un grande Mondiale dove sono usciti all'ultimo contro la Spagna. Mancini ha fatto giocare dei giovani come vogliono tutti e ora vi lamentate, Romano ha fatto male ma pure Tonali direi così come Barella."