Zazzaroni: “Grazie Rocco per aver tenuto Gonzalez, ma la squadra non sta facendo bene”

Ivan Zazzaroni nella giornata odierna è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, commentando l’operato di Rocco Commisso come presidente della società viola e dando un giudizio sulla stagione in corso: “Abbiamo deciso di titolare ‘Grazie Rocco’ perché ha trattenuto Nico Gonzalez a Firenze nonostante fossero stati offerti alla Fiorentina circa 36 milioni di euro. Capisco la delusione dei tifosi perché la squadra ad oggi non ha fatto bene. Ma in campionato tolto il Napoli nessuno sta facendo grandi cose. In attacco certamente le cose non vanno bene. Jovic non sta facendo quello per cui era stato preso mentre Cabral è un buon giocatore ma niente più. I dirigenti devono migliorare attraverso gli errori, gli va data continuità”.

VEDI ANCHE: TMW CONFERMA: “FIORENTINA NON CEDE NICO GONZALEZ, LEICESTER SI ARRENDE E VIRA SU ALTRI OBIETTIVI”