Zaniolo vorrebbe tornare in Italia, oltre alla Fiorentina piace anche al Napoli: “Soluzione gradita a Nicolò”

Nicolò Zaniolo, passato nelle giovanili viola, è al momento in Premier con la maglia dell’Aston Villa, in prestito dal Galatasaray. Ultimamente è stato criticato dai tifosi inglesi per qualche errore di troppo, e il possibile ritorno in Italia fa gola all’ex Roma. Nelle settimane scorse è stato accostato alla Fiorentina, ma altre squadre della Serie A stanno facendo la corte a Zaniolo, tra tutte il Napoli. A Radio Kiss Kiss è intervenuto un membro dell’entourage del nazionale italiano: “Napoli piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò“. Potrebbe quindi essere l’occasione giusta per ripartire e per tornare a mettersi in mostra.

