Ecco alcune delle parole rilasciate a Sky Sport da Nicolò Zaniolo: “Come quando all’Entella stava quasi per mollare: “Lì devo ringraziare mio padre, mi ha spronato lui. Venivo dalle trafile nelle giovanili della Fiorentina e quando mi hanno scartato è stata una brutta botta. Allora sono andato all’Entella, ma anche lì facevo fatica. Un giorno stavo piangendo al tavolo, mio padre mi ha detto: ‘Fossi in te proverei una cosa, fai l’ultima settimana a mille e non recriminerai nulla. Se poi sarà sarà, altrimenti pazienza’. E da lì è ripartito tutto””.

Lo riporta Gazzetta.it