Zaniolo torna in Italia? L’agente: “Sta bene al Galatasaray ma valutiamo offerte. Perfetto per il Milan”

Claudio Vigorelli, agente fra gli altri di Nicolò Zaniolo, ha parlato del futuro del giocatore attualmente al Galatasaray. Queste le sue parole riportate da SportMediaset: “Sta bene a Istanbul, ma se arriveranno offerte verranno valutate. Una di queste potrebbe essere quella del Milan? Tatticamente sarebbe perfetta per lui, ma non voglio entrare in questo discorso”. Lo riporta TMW.

SEMBRAVA FATTA PER BERARDI ALLA LAZIO MA POTREBBE ESSERCI COLPO DI SCENA