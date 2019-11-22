Zaniolo senza rancore: "Io respinto dalla Fiorentina? Capita a tutti di essere sottostimati..."

Il talento giallorosso Nicolò Zaniolo, ha rilasciato una lunghissima intervista al Daily Mail. Ecco il passaggio sulla sua squadra viola:"Respinto dalla Fiorentina? Capita a tutti di essere sottostima...

Il talento giallorosso Nicolò Zaniolo, ha rilasciato una lunghissima intervista al Daily Mail. Ecco il passaggio sulla sua squadra viola:

"Respinto dalla Fiorentina? Capita a tutti di essere sottostimati, preferisco usare questa parola. Non mi sento respinto e non ho nessun tipo di rancore. Il mio primo club è stato la Virtus Entella e tutto è cambiato, ma ho ancora ricordi meravigliosi. Ricorderò sempre le mie radici e dove sono cresciuto".