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Zaniolo senior: "La Fiorentina disse a mio figlio che non era all'altezza. Ora è in nazionale..."

Igor Zaniolo, padre di Nicolò, giovanissimo trequartista della Roma convocato in Nazionale da Roberto Mancini, ha parlato a Il Secolo XIX di suo figlio, anche in relazione al passato in viola: "Da sca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 11:23
Zaniolo senior: "La Fiorentina disse a mio figlio che non era all'altezza. Ora è in nazionale..." - ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
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Igor Zaniolo, padre di Nicolò, giovanissimo trequartista della Roma convocato in Nazionale da Roberto Mancini, ha parlato a Il Secolo XIX di suo figlio, anche in relazione al passato in viola: "Da scarto della Fiorentina alla Nazionale? E’ vero. Dopo tre anni a Firenze ci dissero che non era all’altezza della Primavera della Fiorentina, così fu bravo lo staff tecnico dell’Entella a fiutare l’affare facendolo debuttare in B, prima che partisse per Inter e Roma. La convocazione di Mancini? Abbiamo chiamato il suo procuratore Stefano Castelnovo ma non sapeva nulla così Nicolò ha chiamato il team manager della Roma che ha confermato".

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