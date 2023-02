Zaniolo non può allenarsi per 1 mese. Il medico lo ha ritenuto “mentalmente instabile”. Va in vacanza

Colpo di scena nel caso Zaniolo. Adesso spunta anche il certificato medico. Il 31 gennaio, infatti, è stato inviato alla Roma un documento in cui si dichiara che il giocatore si trova nell’impossibilità di allenarsi e ha necessità di 30 giorni di riposo. Motivo del suo stress emotivo è quanto successo nei giorni scorsi, soprattutto dopo il tentativo di aggressione subito sotto casa da parte di alcuni tifosi.

Per questo stamattina l’attaccante è stato convocato dalla società a Trigoria, dove si è sottoposto a una visita specialistica: i controlli hanno confermato la necessità di un periodo riposo. Nei prossimi giorni dunque Zaniolo non si allenerà né in gruppo né individualmente. Al termine dello stop, il calciatore verrà sottoposto a una nuova visita in cui verranno stabiliti i tempi del rientro.

Nel frattempo il club ha inserito il numero 22 all’interno della lista Uefa, nonostante il calciatore rimanga saldamente fuori dal progetto tecnico. Zaniolo fa infatti parte dei giocatori formati in Italia e il suo inserimento è più un atto pro forma che non un reintegro reale. Di fatto Zaniolo resta fuori dal progetto tecnico del club, come deciso nei giorni scorsi dalla proprietà giallorossa.Il motivo sostanziale per cui Zaniolo è stato inserito in lista è per non perdere valore nell’ambito del settlement agreement che la Roma ha stipulato con l’Uefa.

Se infatti Zaniolo non fosse inserito nella lista e magari venisse venduto a giugno prossimo, la sua cessione non conterebbe nell’ambito degli accordi attuali tra la Roma e l’Uefa, con i giallorossi che sostanzialmente hanno il vincolo di un’entrata per ogni uscita. Ecco perché la Roma ha preferito questa strada, che però non cambia lo stato attuale dei fatti. Zaniolo verrà quindi sottoposto a nuova visita probabilmente la prossima settimana. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

PEDULLA DIFENDE COMMISSO