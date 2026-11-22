Zaniolo muove la classifica dell'Udinese e nega la quinta vittoria di fila al Bologna di Palladino

Un pareggio tra Bologna e Udinese che dà morale ai friulani, ancora ultimi in classifica, e che ferma la corsa dei rossoblù

Al Dall'Ara finisce 1-1 tra Bologna e Udinese in un pomeriggio equilibrato: dopo il vantaggio rossoblù nel finale di primo tempo con Zortea, nella ripresa è Zaniolo a firmare il pareggio su assist di Ekkelenkamp.

Il pareggio pesa soprattutto sulla lettura della classifica alla 12ª giornata, dove i due punti lasciati per strada frenano il Bologna, salito a 18 punti e costretto a rallentare la sua corsa dall'arrivo di Palladino in panchina . Per l'Udinese di Zanetti, invece, il punto strappato al Dall'Ara è una boccata d'ossigeno fondamentale sul piano morale e dell'inerzia: i friulani muovono il bottino salendo a 6 punti (da 5), restando nelle retrovie in attesa del resto del turno ma ritrovando fiducia dopo una fase complicata