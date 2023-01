Zaniolo minacciato sotto casa sua, scappa per la paura e viene inseguito per tutta Roma. Interviene la polizia

Notte di paura per Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Come riportato dall’edizione on line del Corriere dello Sport, stanotte il giocatore della Roma ha chiamato la polizia, intorno all’una e mezza, per la presenza di tifosi fuori la sua villa di Casal Palocco che lo stavano insultando. Con lui c’era il padre. Già in giornata, mentre rientrava a casa, Zaniolo aveva notato una macchina con dei tifosi che lo inseguivano e gli si avvicinavano per insultarlo. “A mer…” e altre frasi gli sono state rivolte e per questo, spaventato, si era chiuso in casa.

Dopo i vari striscioni di protesta, i tifosi della Roma dunque si sono spinti fin sotto casa dell’attaccante. Temendo azioni violente, conferma il Corriere della Sera – da casa Zaniolo è stata fatta una telefonata alla polizia, che ora – si legge – staziona stabilmente con una pattuglia per evitare che le offese non prendano la strada di una deriva più violenta. giallorosso.

Ieri sera Tiago Pinto, gm della Roma, è uscito allo scoperto: “Ha chiesto di andare e abbiamo trovato una soluzione, ma non lo ha reso contento (il Bournemouth, ndr). Siamo in difficoltà. Abbiamo 48 ore, vediamo quello che succede”. Molti tifosi nel frattempo si sono schierati in blocco con la società aggredendo con post intimidatori sui social la famiglia. La stessa mamma di Zaniolo ieri ha postato delle scritte di insulti nei confronti suoi e del figlio e lo stesso ha fatto la sorella questa mattina. Lo riporta TMW

