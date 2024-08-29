Zaniolo di nuovo out per infortunio, Gasperini sconsolato: "Per ora è una scommessa persa"
Nel corso delle prime battute di questa sessione estiva di calciomercato ha sicuramente tenuto banco il duello tra Atalanta e Fiorentina per Zaniolo, vinto poi dai bergamaschi. Dal suo arrivo a Bergamo, però, Zaniolo è stato più in infermeria che a d
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Nicolò Zaniolo:
“C’è un problema Zaniolo, era una scommessa che speravamo di vincere, per adesso no, due mesi che è così, davanti abbiamo solo Retegui e De Ketelaere”. Lo riporta Alfredo Pedullà
SFUMA MANGA ALLA FIORENTINA: IL CENTROCAMPISTA ANDRA' ALL'EVERTON
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