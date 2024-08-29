Zaniolo di nuovo out per infortunio, Gasperini sconsolato: "Per ora è una scommessa persa"

Nel corso delle prime battute di questa sessione estiva di calciomercato ha sicuramente tenuto banco il duello tra Atalanta e Fiorentina per Zaniolo, vinto poi dai bergamaschi. Dal suo arrivo a Bergamo, però, Zaniolo è stato più in infermeria che a d

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2024 18:22

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