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Zaniolo di nuovo out per infortunio, Gasperini sconsolato: "Per ora è una scommessa persa"

Nel corso delle prime battute di questa sessione estiva di calciomercato ha sicuramente tenuto banco il duello tra Atalanta e Fiorentina per Zaniolo, vinto poi dai bergamaschi. Dal suo arrivo a Bergamo, però, Zaniolo è stato più in infermeria che a d

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 18:22
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Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Nicolò Zaniolo:

“C’è un problema Zaniolo, era una scommessa che speravamo di vincere, per adesso no, due mesi che è così, davanti abbiamo solo Retegui e De Ketelaere”. Lo riporta Alfredo Pedullà

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