Zago: "Batistuta è stato uno dei centravanti più forti. Ma tecnicamente era sotto la media, non era bravo"

L'ex difensore della Roma, Zago, ha parlato a Espn di Batistuta, queste le sue parole: "Batistuta è stato uno dei più grandi centravanti. Ho avuto la fortuna di giocare con lui e vincere uno scudetto...

L'ex difensore della Roma, Zago, ha parlato a Espn di Batistuta, queste le sue parole: "Batistuta è stato uno dei più grandi centravanti. Ho avuto la fortuna di giocare con lui e vincere uno scudetto insieme. Per qualità tecniche era un giocatore al di sotto della media, ma aveva una capacità di segnare impressionante. Faceva gol di destro, di sinistro, di testa e da fuori area, appena aveva la palla non ci pensava troppo e la buttava dentro. Aveva l’istinto del killer, anche se tecnicamente non era certo perfetto"