Zaccheroni: "Chiesa, un contratto firmato si rispetta. Deve restare, Firenze lo ama. C'è tempo per cambiare..."
Queste le parole rilasciate dell'ex allenatore di Serie A Alberto Zaccheroni a La Nazione su Chiesa: "Quale consiglio dare a Chiesa? Quando si firma un contratto si rispetta. Firenze lo ama, Commisso...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 11:45
Queste le parole rilasciate dell'ex allenatore di Serie A Alberto Zaccheroni a La Nazione su Chiesa: "Quale consiglio dare a Chiesa? Quando si firma un contratto si rispetta. Firenze lo ama, Commisso ha passione e progetti. Federico deve restare, c'è sempre tempo per cambiare squadra".