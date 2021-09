Dusan Vlahovic scalpita dopo l’inizio boom e in attesa di incontrare Commisso per il rinnovo (pronta da tempo una proposta fino al 2025 con bonus e clausola rescissoria fra 70-80 milioni): l’attaccante serbo, 80esima presenza in A, punto a riscattare la delusione. Lo scrive Tuttosport.

