L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è stato intervistato dal TGR Rai Toscana. Queste le sue dichiarazioni: “Io sto bene, sto rispettando le regole, sono a casa. Quando mi hanno detto che il test era negativo mi sono sentito ancora meglio. Per tutti quelli che hanno affrontato il virus non sarà facile tornare presto, ma io mi sto allenando e sto facendo tutto per farmi trovare pronto se ricominceremo. Ho detto già tante volte che il mio desiderio è di rinnovare il contratto con la Fiorentina, ho tanta voglia di farlo, voglio legarmi ancora di più a questa città e a questo club: voglio dare tutto per questi colori. Al presidente Commisso mando un grande in bocca al lupo, spero di vedere presto lui e la sua famiglia a Firenze. Gli auguro di riuscire a realizzare tutti i grandi progetti che ha per questo club”.

